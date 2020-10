Familypark – Endlich wieder Spaß für die ganze Familie!

Filippos Zauberladen

Der Familypark ist das optimale Ausflugsziel für Familien, jung gebliebene Erwachsene, Alltags-Ausbrecher, aber auch für einzigartige Teamausflüge und Geburtstage. Wer uns besucht schaltet den Kopf ab und taucht in eine Welt voller Fantasie, Spaß und Abenteuer ein – und dafür ist man schließlich nie zu alt.

Auf 145.000 m² Parkfläche und mit insgesamt 29 Fahrattraktionen bietet der Familypark Unterhaltung für die ganze Familie. Zahlreiche Attraktionen begeistern ganz kleine Gäste ebenso wie große Abenteurer. In vier liebevoll gepflegten und detailreich gestalteten Themenwelten ist für jeden was dabei. Die Erlebnisburg, der Märchenwald, der Bauernhof und die Abenteuerinsel bringen Abwechslung und laden zum Erforschen ein.Wer Glück hat, trifft auch das ParkmaskottchenKater Filippo und kann ein Foto mit ihm schießen.

Erlebnisse, wohin das Auge reicht

Ganz schön rund geht es bei uns seit Saison 2019 mit dem durchgedrehten Wirbelsturm. Wer hier in See sticht wird ordentlich ins Schleudern gebracht. Nichts für empfindliche Mägen, aber genau das Richtige für tollkühne Seefahrer.

Highlights 2020 – Das Wasserwerk

In der neuen Saison 2020 erwarten unsere Gäste zwei Neuheiten im Park.

Der spannende neue Erlebnisbereich Wasserwerk bereichert die Themenwelt Bauernhof um eine weitere Facette. Auf 250 m2 Fläche wird für kleine und große Wasserratten eine feuchtfröhliche Welt mit Fontänen, Sprudel und interaktiven Spielen geschaffen. Vor allem für die heiße Jahreszeit bringt das Wasserspiel willkommene Abkühlung.

Mutige können mit der Familienachterbahn Rattenmühle eine rasante Fahrt durch die Baumkronen des Eichenwaldes wagen oder mit Leonardos Flugmaschine zu einem einzigartigen Rundflug auf bis zu 20 Metern Höhe starten. Etwas entspannter fliegt man mit dem Apfelflug über den Bauernhof hinweg. Am Römerturm genießt der Besucher einen tollen 360 Grad Blick über das Hügelland und den Neusiedler See.

Familienachterbahn Rattenmühle – nur für Mutige!

Aber auch für die Kleinsten gibt es ein umfangreiches Angebot. Gemeinsam mit den Eltern oder Großeltern können sie den Märchenwald im Park erkunden. Bei müden Beinen, kann man sich einfach von unserem Waldexpress oder einem Traktor durch die idyllische Landschaft kutschieren lassen – ganz nach dem Motto: Einfach zurücklehnen und genießen.

Fliegende Fische

Liebe zum Detail

Was den Familypark, über sein Angebot an Erlebniswelten und Fahrattraktionen hinaus, so einzigartig macht, ist die Liebe zum Detail. Der Freizeitpark befindet sich mitten in der Ruster Hügellandschaft, umgeben von Eichenbäumen und schließt diese Kulisse auch in die Ausgestaltung der Parklandschaft mit ein. Der Park ist durchzogen von alten Eichenbäumen, farbenprächtigen Beeten, Bachläufen und phantasievollen Baumschnitten.

Schnabulieren

Wenn Abenteurer Hunger bekommen, können sie sich an der riesigen Auswahl von 17 Gastronomiebereichen*erfreuen. Passend zu unseren Themenwelten sind auch unsere Restaurants und Speisekarten gestaltet. Dabei kommen Vegetarier genauso auf ihre Kosten, wie Liebhaber der österreichischen oder italienischen Küche.



*Derzeit sind nicht alle Gastronomiebereiche geöffnet!

Die genauen Öffnungszeiten sind auf der Homepage zu finden.

http://www.familypark.at

Corona Sicherheitsmaßnahmen

Tagestickets derzeit nur im Online-Shop erhältlich. Auch Jahreskartenbesitzer müssen ihren Besuch vorab online reservieren.

Maskenpflicht bei den Attraktionen, in den Restaurants und Shops.



Kletterattraktionen, Streichelzoo und elektr. Theater bleiben vorerst geschlossen.



Ticketpreis ab 3 Jahren: € 27

Jahreskarte: € 79

Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt!

www.familypark.at/ticketshop

Familypark

Märchenparkweg 1

7062 St. Margarethen

www.familypark.at