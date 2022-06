By Redaktion

Ferien in den portugiesischen

Vila Galé Hotels

Ferien für die ganze Familie. Denn hier geht es nicht nur darum, den Erwachsenen unvergessliche Erlebnisse zu bescheren – auch die jüngsten Gäste werden rundum verwöhnt. Im NEP Kids Club kümmern sich geschulte Animateure um Gäste im Alter von vier bis 12 Jahren. Hier wird gemeinsam gemalt, gekocht, gesungen und getanzt oder auf Entdeckungstour gegangen.

Urlaub auf dem ältesten

Pferdegestüt Portugals:

Vila Galé Collection Alter Real

Das Vila Galé Collection Alter Real befindet sich nur zwei Autostunden entfernt von Lissabon im Alentejound und richtet sich ganz besonders an Pferdefreunde. Das alte Gestüt gilt als Heimat der weltberühmten Lusitano-Pferde und bietet der ganzen Familie Reitvergnügen auf den prächtigen Pferden.

Das komfortable Landhotel bietet darüber hinaus das moderne SatsangaSpa, ein großes Schwimmbad mit Kinderpool und viele andere Einrichtungen für die ganze Familie. Auf dem Programm stehen auch die Besichtigung einer restaurierten Olivenpresse, Brotbacken oder der Besuch des Pferde- und Falknerei-Museums.

Familienfreundliche Preise

In allen Vila Galé-Hotels übernachten Kinder bis zur Vollendung ihres 12. Lebensjahres gratis inklusive gebuchter Verpflegung, sofern sie im Zimmer ihrer Eltern untergebracht sind.

Auf den Spuren der

Fischer an der Algarve:

Vila GaléAlbacora

Das Öko-Hotel Vila GaléAlbacora liegt inmitten des Naturparks Ria Formosa in der Nähe der charmanten Stadt Tavira. Das historische Anwesen war einst eine Siedlung der Thunfisch-Fänger, deren Geschichte dort weiterhin lebendig ist: Ein kleines Museum in der einstigen Bäckerei informiert über den Thunfischfang und die ehemalige Schule beherbergt den Kids Club. Im Naturpark Ria Formosa trennen schmale Sandinseln das Festland vom offenen Meer und schaffen eine einmalige Lagunenlandschaft. Auf den nahegelegenen Inseln Culatra, Farol oder Armona kann man wunderbar für einige Stunden Robinson spielen und mächtige Sandburgen bauen.

Wellness für die ganze Familie:

Vila GaléSintra

Das 5-Sterne-Wellness-Hotel Vila GaléSintra hat sich dem Wohlbefinden von Familien verschrieben. Es bietet nicht nur Außen- und Innenpools sondern auch ein Healthy Lifestyle Spa mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool, einem umfangreichen Spa-Menü sowie Aerobic- und Yoga-Kurse. Im modernen Fitness-Center kann man sich richtig auspowern. Diese Angebote richten sich sowohl an Erwachsene als auch an die jüngsten Gäste.



Daneben finden die Kids auch jede Menge Möglichkeiten zum Spielen, etwa auf dem Trampolin oder dem Karussell. In beiden Restaurants werden vitaminreiche und kalorienarme aber dennoch genussvolle Gerichte serviert.

Rund um Sintra gibt es viele Dinge zu entdecken, z.B. denPalácio da Pena, das berühmte „portugiesische Neuschwanstein“. Aber auch das Meer und die Strände sowie auch die Weltstadt Lissabon sind nicht weit.

vila galÈ

Weitere Informationen finden sich unter:

ww.vilagale.com/de